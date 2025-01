W ostatnich dniach media informowały, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie planowane jest utworzenie sekcji przy XII Wydziale Karnym, w której orzekać mają wyłącznie sędziowie wyłonieni w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 roku, ocenianą - m.in. przez obecne władze - jako instytucja upolityczniona i przez to niekonstytucyjna.

Nowa sekcja w SO

Nowa sekcja w SO - według tych doniesień - nie zajmowałaby się procesami w pierwszej instancji, tylko na przykład rozpatrywała zażalenia na zarządzenia prokuratora, czy wydawała postanowienia w sprawie wyroków łącznych w sytuacjach skazanych w więcej niż jednym procesie.

Kaczyński o "reżimie"

Do sprawy odniósł się w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powołując się na ustawę o sądach powszechnych - według której przeniesienie sędziego do innego wydziału wymaga jego zgody - ocenił, że "łamie się niezawisłość sądów". To przedsięwzięcie ma bardzo wyraźny cel - przeprowadzenie procesów politycznych przeciwko naszej formacji politycznej - ocenił podczas konferencji prasowej.

Kaczyński stwierdził, że takie działanie nie jest do zaakceptowania. Jego zdaniem pokazuje ono również, że "reżim (obecnego rządu - PAP) idzie w dalszym ciągu w sposób bardzo konsekwentny ku dyktaturze". Kontekstem wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, jest kampania wyborcza - ocenił prezes partii. To jest operacja, w ramach której zabezpieczenia, jak niezawisłości i bezstronności sędziów, są łamane - dodał.

Losowania sędziów "do skutku"

Kaczyński stwierdził ponadto, że obecnie losowania składów sędziowskich do orzekania w sprawach są "prowadzone do skutku - dopóki sędzia popierający wszystko, co w Polsce się dzieje, nie zostanie wylosowany".

To, zdaniem polityka PiS, łamie reguły, które miały zapewnić przypadkowość oraz bezstronność sędziów podejmujących decyzje w sprawach karnych. Sędziowie, którzy mają sądzić i sądzą w sprawach cywilnych, nie są poddawani tego rodzaju operacjom, bo te sprawy z punktu widzenia politycznego nie mają tak wielkiego znaczenia- ocenił Kaczyński.