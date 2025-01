"Zrzekłem się immunitetu, bo wiem, że prawda, prawo i sprawiedliwość zwyciężą! I skończy się czas bezpodstawnych, politycznie motywowanych zarzutów" - napisał Mateusz Morawiecki.

Przewodniczący sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, Jarosław Urbaniak, poinformował, że pismo Morawieckiego dotyczące zrzeczenia się immunitetu zostało już przekazane do komisji. Urbaniak zaznaczył, że jeśli prawnicy zdążą przeanalizować dokument przed zaplanowanym na piątek posiedzeniem komisji, to możliwe będzie formalne potwierdzenie poprawności wniosku.

Planowane posiedzenie komisji

W piątek o godzinie 11 komisja regulaminowa ma rozpatrzyć sprawę uchylenia immunitetu Morawieckiemu. Decyzja o wpisaniu tej kwestii do porządku obrad zależy od tempa analizy prawnej. Urbaniak wyjaśnił, że jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, komisja zakończy procedurę na stwierdzeniu poprawności formalnej dokumentów.

Prokuratura zarzuca Morawieckiemu przekroczenie uprawnień. W tle wybory kopertowe

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, poinformował w poniedziałek, że były premier i poseł Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, otrzymał trzy dni na decyzję o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego. Decyzja ta jest związana z wnioskiem prokuratury, która zarzuca Morawieckiemu przekroczenie uprawnień w 2020 roku podczas przygotowań do tzw. wyborów kopertowych.

Według prokuratury, Mateusz Morawiecki jako premier wiosną 2020 roku polecił Poczcie Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych podjęcie działań przygotowawczych do wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, mimo braku odpowiednich przepisów prawnych. Prokuratura wskazuje, że premier naruszył konstytucję, Kodeks wyborczy oraz inne akty prawne.

Procedowanie wniosku w Sejmie

Marszałek Hołownia przekazał, że wniosek prokuratury został skierowany do sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, która zajmie się jego rozpatrzeniem. Następnie sprawa zostanie włączona do porządku obrad Sejmu, co prawdopodobnie nastąpi na początku lutego.

Deklaracja Morawieckiego

Mateusz Morawiecki zapowiedział już wcześniej, że dobrowolnie zrzeknie się immunitetu. W rozmowie z mediami zaznaczył, że działał zgodnie z konstytucją i w interesie publicznym, organizując wybory w formie korespondencyjnej w czasie pandemii COVID-19.

Wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym planowane na 10 maja 2020 roku ostatecznie się nie odbyły. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła brak możliwości przeprowadzenia głosowania. W 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał decyzje premiera Morawieckiego za rażąco naruszające prawo, a wyrok ten stał się prawomocny w 2024 roku po oddaleniu skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny.