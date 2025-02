Nie zmienia się natomiast układ sił na najniższym stopniu podium – Konfederacja nadal pozostaje trzecią siłą polityczną w Polsce, zdobywając 13 proc. głosów. To identyczny wynik jak w styczniowym badaniu.

Lewica i Trzecia Droga . Która partia wchodzi do parlamentu?

Na kolejnych miejscach, również ex aequo, znalazły się Lewica oraz Trzecia Droga, zyskując po 6 proc. głosów. W przypadku Lewicy taki rezultat pozwalałby na przekroczenie progu wyborczego i wejście do parlamentu. Jednak dla Trzeciej Drogi – będącej koalicją – jest to wynik niewystarczający, co oznaczałoby, że nie uzyskałaby mandatów poselskich. Lewica utrzymuje identyczny wynik już od trzech miesięcy, natomiast Trzecia Droga odnotowała minimalny spadek poparcia (o 1 punkt procentowy).

Reklama

Reklama

Razem i inni poza parlamentem

Partia Razem od trzech miesięcy pozostaje na niezmiennym poziomie 2 proc. poparcia, co nie pozwalałoby jej na zdobycie mandatów w Sejmie. Natomiast inne ugrupowania, nieuwzględnione w głównym zestawieniu CBOS, uzyskały łącznie 1 proc. wskazań, co również nie daje im szansy na wejście do parlamentu.

Wzrost niezdecydowanych wyborców

Najbardziej zauważalną zmianą w stosunku do stycznia jest znaczny wzrost liczby osób, które nie wiedzą, na kogo oddać swój głos. Odsetek niezdecydowanych wzrósł aż o 8 punktów procentowych, osiągając poziom 13 proc.. Może to oznaczać rosnącą niepewność wśród wyborców lub brak wyraźnego lidera, który potrafiłby przyciągnąć niezdecydowanych.

Frekwencja wyborcza – nieznaczny spadek zainteresowania

Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się na początku lutego, swój udział deklarowałoby 80 proc. dorosłych Polaków – to o 2 punkty procentowe mniej niż w styczniu. Z kolei 11 proc. uprawnionych do głosowania z góry wyklucza udział w wyborach, co oznacza niewielki spadek tej grupy (o 1 punkt procentowy).

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS w dniach 3–5 lutego 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Wykorzystano metodę wywiadów telefonicznych (CATI – 94,1 proc.) oraz internetowych (CAWI – 5,9 proc.).