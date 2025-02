Niemiecka gazeta "Welt am Sonntag" analizuje możliwe scenariusze wyborów prezydenckich w Polsce. Według niej, wygrana Karola Nawrockiego jest prawdopodobna. Może on powtórzyć sukces Andrzeja Dudy. Zwycięstwo kandydata popieranego przez PiS doprowadzi jednak do politycznego trzęsienia ziemi w Polsce - czytamy w "Welt am Sonntag".