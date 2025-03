Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, przedstawił w niedzielę swój program wyborczy. Kluczowe punkty to: Obniżka VAT z 23 proc. do 22 proc., PIT 0 proc. dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci, ulgi dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym i ryczałtem, likwidacja podatku Belki od zysków do 140 tys. zł rocznie, podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł. Nawrocki podkreślił, że jako prezydent nie zgodzi się na podnoszenie podatków dla Polaków.