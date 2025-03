W sondażu Ipsos dla TVP Info i "19:30" respondentów zapytano o to na jaką partię/komitet wyborczy zagłosowaliby w wyborach do Sejmu RP. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska (KO) z 31 proc. poparciem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z 28 proc. Podium zamyka Konfederacja z 16 proc.

Na następnych miejscach są:

Trzecia Droga Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe 0 - 8 proc.,

Nowa Lewica (NL) - 6 proc..,

Partia Razem - 3 proc.

Jak zmieniły się preferencje Polaków?

TVP Info podaje także, jak zmieniły się wyniki w porównaniu z lutowym sondażem Ipsos dla TVP Info i "19:30". W lutym PiS miał 30 proc. poparcia, a KO - 29 proc. Zmiany w poparciu przedstawiają się następująco:

Reklama

KO +2 proc. poparcia,

PiS -2 proc. poparcia,

Trzecia Droga -2 proc. poparcia,

Partia Razem +1 proc. poparcia.,

Konfederacja i Nowa Lewica utrzymały poparcie na tym samym poziomie.

Konfederacja z największym wzrostem

Porównując wynik sondażu z wynikiem wyborów parlamentarnych z 2023 r., poparcie dla partii politycznych znacznie się zmieniło. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja, która w wyborach uzyskała 7,16 proc. (wzrost o ok. 9 proc.). Na podobnym poziomie utrzymało się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która w wyborach uzyskała 30,70 proc. głosów (wzrost o ok. 1 proc.). Z kolei, największy odpływ elektoratu zanotowało Prawo i Sprawiedliwość, które w 2023 roku uzyskało 35,38 proc. głosów (spadek o ok. 7 proc.)

Podobny spadek poparcia zanotowała Trzecia Droga, która wchodząc do parlamentu, uzyskała 14,40 proc. głosów (spadek o ok. 6 proc.). Mniejsze poparcie ma także Nowa Lewica, która miała 8,61 proc. głosów (spadek o około 2 proc.).