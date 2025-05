Bastiony Karola Nawrockiego: Gdzie PiS ma najsilniejsze poparcie?

Analiza wyników pierwszej tury ujawnia wyraźne geograficzne rozłożenie poparcia dla Karola Nawrockiego. Największą przewagę procentową nad Rafałem Trzaskowskim Nawrocki osiągnął w powiecie przysuskim (woj. mazowieckie), gdzie zdobył 54,73 proc. głosów. Trzaskowski natomiast uzyskał tam zaledwie 11,96 proc..

Co więcej, w niektórych powiatach, dominacja Trzaskowskiego była tak słaba, że został on wyprzedzony nie tylko przez Nawrockiego i Sławomira Mentzena, ale nawet przez Grzegorza Brauna. Przykładem jest powiat janowski (woj. lubelskie), gdzie Nawrocki miał 54,67 proc. głosów, Mentzen 16,77 proc., Braun 10,80 proc., a Trzaskowski jedynie 9,38 proc.. Podobna sytuacja miała miejsce w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu.

Podkarpacie – niezmiennie prawicowa twierdza

Regionem, który tradycyjnie uchodzi za najbardziej sprzyjający PiS, jest Podkarpacie. Mimo że w pierwszej turze Karol Nawrocki przekroczył tam 50 proc. poparcia tylko w dwóch powiatach (leżajskim z 52,34 proc. i jasielskim), to w skali całego województwa nadal jest to jego najsilniejsza baza. Nawrocki zdobył tam 42,77 proc. głosów, podczas gdy w lubelskim było to 39,02 proc., a w podlaskim 35,64 proc.

Powiaty z wysokim poparciem dla Nawrockiego

Poza przysuskim i janowskim, Karol Nawrocki cieszył się poparciem przekraczającym 50 proc. także w innych powiatach. Do czołówki zaliczają się powiat limanowski (woj. małopolskie) z 52,04 proc. i nowosądecki (również woj. małopolskie) z 51,65 proc.. Te dane pokazują, że silne poparcie dla kandydata PiS koncentruje się przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w regionach o silnych tradycjach konserwatywnych.