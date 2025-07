W piątek Radio ZET i "Newsweek" podały, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia odwiedził w czwartek wieczorem w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, gdzie – jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" – przyjechał też m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Czego dotyczyło spotkanie Hołowni z Kaczyńskim?

Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami "Faktów" TVN, omawiana tam miała być kwestia rządu technicznego, pozostania Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu i obaw PiS-u dotyczących zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

Za co Mariusz Błaszczak docenia Szymona Hołownię?

Szef klubu PiS pytany na konferencji prasowej o nastroje w klubie po tym spotkaniu, ocenił, że to wydarzenie "nie miało wypływu na nastroje". Dopytany o spotkanie, Mariusz Błaszczak podkreślił, że docenia postawę marszałka, ponieważ "chce on rozmawiać i rozmawia ze wszystkimi klubami parlamentarnymi". Jak podkreślił, tym bardziej docenia Hołownię, bo "naraził się na takie ataki Silnych Razem i mediów związanych z Donaldem Tuskiem".

Co najbardziej zaskakuje Rafała Bochenka?

Obecny na konferencji rzecznik PiS Rafał Bochenek ocenił, że jego "najbardziej zaskakują nastroje wobec (rządzącej – PAP) koalicji". Jego zdaniem, "agresja i ataki" na Hołownię, który - według niego - ma prawo spotkać się z przewodniczącym dowolnego klubu parlamentarnego, są "naprawdę zaskakujące, bo tylko dowodzą, że w tej koalicji jej liderzy nie mają do siebie zaufania".

Dopytany o miejsce spotkania, Bochenek stwierdził, że jest to "kwestia estetyki".

Hołownia: Miejsce spotkania było błędem

Hołownia podczas wcześniejszego briefingu w poniedziałek przyznał, że miejsce spotkania z politykami PiS było błędem. Mówiąc wprost, poszedłem na łatwiznę. Uznałem, że skoro przylatuję o godz. 21, nie chcę już jechać do Sejmu. (...) Taka jest cała prawda – powiedział. Zapowiedział jednocześnie, że następnym razem miejsca spotkań będzie wybierał bardziej starannie.

Ponadto Hołownia zaznaczył, że ani on, ani jego partia, nie prowadzi żadnych rozmów o innej koalicji niż ta, której obecnie jest częścią. Zaprzeczył też, jakoby na spotkaniu u Bielana była omawiana kwestia tego, by pozostał marszałkiem Sejmu po 13 listopada. Zgodnie z umową koalicyjną wówczas miejsce Hołowni ma zająć Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica). Hołownia przyznał też, że jednym z omawianych tematów był pomysł PiS z początku czerwca, by utworzyć rząd techniczny, ale Polska 2050 nie jest tym zainteresowana.