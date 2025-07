Jedna z kluczowych zmian dotyczy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy będą mogli przelać należne pieniądze jednym przelewem wraz z ostatnim wynagrodzeniem pracownika.

Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezpośrednio wiąże termin wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ekwiwalent wypłacą w dniu zakończenia pracy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów precyzuje: "Jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do 10 dni od zakończenia stosunku pracy. Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę".

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany w zasadach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy, u których nie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalania spraw związanych z funduszem. Dotychczas wystarczył jeden reprezentant. Nowe rozwiązanie ma ujednolicić zasady z wymogami prawa pracy, gdzie również wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników.

Co więcej, rząd stawia na cyfryzację kontaktów na linii pracownik-pracodawca. Projekt umożliwia elektroniczne załatwianie wielu spraw. "Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych, o urlop bezpłatny, o zastosowanie szczególnych systemów lub rozkładów czasu pracy" – czytamy w komunikacie. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.