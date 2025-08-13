Modernizacja całej floty F-16C/D Block 52+ ma zwiększyć zdolności samolotów w zakresie rozpoznania oraz łączności z innym sprzętem, w tym z zamówionymi myśliwcami F-35. Szef MON zaznaczył, że obecne możliwości F-16, choć dobre, są niewystarczające w obliczu zagrożenia ze strony wroga. Modernizacja ma dostosować samoloty do realiów współczesnego pola walki. Uroczystość odbyła się w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2.

Rola F-16 w polskich Siłach Powietrznych

48 samolotów F-16C/D Block 52+ stanowi obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego. To właśnie one odpowiadają za większość misji patrolowych i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.