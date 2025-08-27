Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że decyzja ma związek z obawami o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ustawa miała dostosować polskie prawo do regulacji unijnych i zmienić zasady magazynowania zapasów za granicą.
W uzasadnieniu weta prezydent wskazał, że nowe przepisy są niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Krytyce poddano:
- Wydłużenie terminu przesyłu zapasów gazu z 40 do 50 dni.
- Zmiany w zasadach utrzymywania obowiązkowych rezerw ropy i paliw, które obniżałyby poziom obowiązku dla importerów i producentów.
- Możliwość magazynowania gazu za granicą, co w dłuższej perspektywie może zniechęcać do krajowych inwestycji, takich jak magazyny gazu czy drugi pływający terminal FSRU.
Prezydent podpisał ustawę o KSeF
W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). System wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla firm z roczną sprzedażą powyżej 200 mln zł, a dla mniejszych – 1 kwietnia 2026 r. Nowe przepisy mają skrócić podstawowy termin zwrotu VAT i uszczelnić lukę w budżecie państwa.
