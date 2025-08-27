W uzasadnieniu weta prezydent wskazał, że nowe przepisy są niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Krytyce poddano:

Wydłużenie terminu przesyłu zapasów gazu z 40 do 50 dni.

Zmiany w zasadach utrzymywania obowiązkowych rezerw ropy i paliw, które obniżałyby poziom obowiązku dla importerów i producentów.

Możliwość magazynowania gazu za granicą, co w dłuższej perspektywie może zniechęcać do krajowych inwestycji, takich jak magazyny gazu czy drugi pływający terminal FSRU.

Prezydent podpisał ustawę o KSeF

W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). System wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla firm z roczną sprzedażą powyżej 200 mln zł, a dla mniejszych – 1 kwietnia 2026 r. Nowe przepisy mają skrócić podstawowy termin zwrotu VAT i uszczelnić lukę w budżecie państwa.