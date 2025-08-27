Politolożka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oceniając przebieg otwartej części środowego posiedzenia Rady Gabinetowej, podkreśliła, że kolejny etap "wojenki" między rządem i prezydentem mamy już za sobą.

Złośliwości po obu stronach

Jak zauważyła eksperta, zarówno premier, jak i prezydent "nie szczędzili sobie złośliwości".

Reklama

Remis ze wskazaniem na Tuska

Obie wypowiedzi były remisowe, ale jednak ze wskazaniem na Donalda Tuska. Premier wykorzystał moment zainteresowania nie tylko mediów, ale i opinii publicznej, żeby przedstawić to, z czego rząd ma powód do zadowolenia – powiedziała Zaremba.

"Utarte schematy" Nawrockiego

Jej zdaniem prezydent "poszedł w trochę utarte schematy". Oczywiście, opinia publiczna, póki co, będzie bardzo dobrze je przyjmować, szczególnie dotyczy to wyborców Karola Nawrockiego, ale mimo wszystko Donaldowi Tuskowi udało się przejąć inicjatywę podczas tej rozmowy – oceniła politolożka.

Znacząca mowa ciała prezydenta

Reklama

Zwróciła uwagę na mowę ciała prezydenta RP. Jej zdaniem prezydent "wyglądał na osobę, która sobie tak intensywnie notuje to, co mówi pan premier". Natomiast widać było wyraźnie, że Donald Tusk ma bardzo dobrze przygotowaną swoją wypowiedź i nie zamierza od razu odpowiadać na konkretne wypowiedzi Karola Nawrockiego – oceniła Zaremba.

"Przymilanie się" Nawrockiego do PSL

Politolożka odniosła się też do słów Nawrockiego skierowanych do Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent powiedział m.in., że w kwestiach bezpieczeństwa będzie rozmowa na posiedzeniu RBN. Nawrocki podziękował wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi „za udaną współpracę” w ostatnich tygodniach. Stwierdził też, że "jest płynna" współpraca między nim a resortem obrony w kwestiach bezpieczeństwa czy uroczystości państwowych.

Według Zaremby to "przymilanie się do Polskiego Stronnictwa Ludowego". To trwa od jakiegoś czasu i myślę, że tutaj środowisko prawicowe Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje to, że w Polskim Stronnictwie Ludowym jest bardzo wielu działaczy, którzy byliby skłonni na koalicyjną współpracę z PiS. Musimy pamiętać jednak, że mamy kwestie rolnicze, bardzo istotne w polityce Karola Nawrockiego. W związku z powyższym, mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym "kombo", czyli z jednej strony chęć współpracy z PSL, natomiast z drugiej mocne puszczanie oka do środowiska rolników – podkreśliła politolożka.

"Bardzo trudna" współpraca Tuska z Nawrockim

W jej opinii współpraca Tuska i Nawrockiego będzie "bardzo trudna", biorąc pod uwagę, że "obaj panowie to bardzo mocne osobowości". Politolog zastanawiała się również nad sensem Rady Gabinetowej i nad tym, "na ile impetu i energii starczy panu prezydentowi, żeby takie rady zwoływać".

Jej zdaniem prezydent może bardziej zyskać politycznie, wykorzystując instrumenty takie jak weto czy odsyłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, zamiast zwoływać posiedzenia Rady Gabinetowej, które – w jej ocenie – mogą stać się jedynie "teatrem".

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Środowe posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim poświęcone było takim kwestiom jak: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczyli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu, a także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.