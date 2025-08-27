Według "Tageszeitung" weto Nawrockiego wstrzymuje finansowanie systemu Starlink, kluczowego dla ukraińskiej armii. Decyzja prezydenta ma też uniemożliwić Ukrainie bezpieczne przechowywanie danych przed rosyjskimi hakerami. Co więcej, weto wywołuje strach wśród ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez nowej ustawy stracą legalny status pobytu pod koniec września.

Nawrock gra na rękę Putinowi? Niemiecki dziennik ostro o prezydencie

Dziennik ocenia, że polityka Nawrockiego, w tym jego plan zakazania symboli banderowskich, to granie na rękę prezydentowi Rosji. "Tageszeitung" uważa, że celem prezydenta jest obalenie obecnego rządu i utorowanie drogi do powrotu do władzy partii PiS. Niemiecka gazeta konkluduje, pytając, kto pomoże Polsce, skoro "zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę".

Reakcja polskiego rządu

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów przygotuje nowe rozwiązanie w sprawie weta prezydenta. Ma ono zostać przedstawione na posiedzeniu Sejmu 8 września. Równocześnie rząd pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.