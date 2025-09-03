"Polskę i USA łączą bardzo silne relacje, oparte na wartościach" – oświadczył w środę w Gabinecie Owalnym prezydent RP Karol Nawrocki. Podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaproszenie.
Prezydent powiadomił, że rozmowy z Trumpem będą dotyczyły energetyki, gospodarki i wojskowości.
Nawrocki: Polsko-amerykańskie relacje są silne jak nigdy wcześniej
Podkreślił też, że polsko-amerykańskie relacje są silne jak nigdy wcześniej i oparte na wartościach: niepodległości, suwerenności, demokracji. Przykładem tych wartości są nasi wspólni bohaterowi: Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko – dodał.
Podziękowania dla Trumpa za gest na cześć polskiego pilota F-16
Nawrocki podziękował Trumpowi za wsparcie podczas kampanii wyborczej. Wyraził również wdzięczność wobec prezydenta USA za gest na cześć polskiego pilota F-16 – przelot myśliwców nad Białym Domem.
