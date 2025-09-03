Prezydent Trump nie może doczekać się przyjęcia w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który niedawno wygrał w historycznych wyborach w Polsce – przekazała w rozmowie z Fox News rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Cztery myśliwce na cześć Macieja "Slaba" Krakowiana

Jak dodała, przelot samolotów ma "upamiętnić odważnego polskiego pilota myśliwców, który tragicznie, zbyt wcześnie, zginął i uhonorować wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami".

Cztery myśliwce F-16 zostaną wysłane na cześć pilota majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

Cztery myśliwce na cześć relacji polsko-amerykańskich

Kolejne cztery F-35 mają przelecieć nad Białym Domem w celu uhonorowania relacji polsko-amerykańskich.

Podobny przelot myśliwców za czasów prezydenta Dudy

Fox News podkreślił, że nie będzie to pierwszy przelot nad Białym Domem podczas wizyty polskiego prezydenta. Podobny zorganizowano w 2019 roku, w trakcie pierwszej kadencji Trumpa, gdy do Waszyngtonu przybył ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Jak wynika z harmonogramu wizyty opublikowanego przez KPRP, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce).