Demczenko potwierdził, że przy ciele znalezionego wojskowego leżała służbowa broń. Do zdarzenia doszło na posterunku granicznym we wsi Riwne.

Kim był zmarły?

Według dziennikarzy zmarły to 36-letni starszy sierżant i zastępca szefa wydziału logistyki Łuckiego Oddziału Straży Granicznej.

Samobójstwo?

O incydencie jako pierwszy poinformował sierżant sztabowy jednostki. Wstępnie ustalono, że żołnierz strzelił sobie w skroń i zmarł na miejscu.