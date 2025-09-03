Przebywający w Chinach przywódca Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że jeśli spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zostanie przygotowane, jest gotowy się z nim spotkać. Jako miejsce rozmów zaproponował Moskwę.
Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim – powiedział Putin.
Putin: Jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, konflikt w Ukrainie się zakończy
Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim – oświadczył. Podkreślił, że "jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, można będzie osiągnąć akceptowalny dla wszystkich sposób zakończenia konfliktu w Ukrainie".
Putin: Rosja nie walczy o zajęcie terenów w Ukrainie, ale o prawa ludzi
Putin dodał, że Rosja nie walczy w Ukrainie o zajęcie terenów ukraińskich, ale o prawa tamtejszych ludzi. Powtórzył też, że nadal jest przeciwny wstąpieniu Ukrainy do NATO.
