Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim – powiedział Putin.

Putin: Jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, konflikt w Ukrainie się zakończy

Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim – oświadczył. Podkreślił, że "jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, można będzie osiągnąć akceptowalny dla wszystkich sposób zakończenia konfliktu w Ukrainie".

Putin: Rosja nie walczy o zajęcie terenów w Ukrainie, ale o prawa ludzi

Putin dodał, że Rosja nie walczy w Ukrainie o zajęcie terenów ukraińskich, ale o prawa tamtejszych ludzi. Powtórzył też, że nadal jest przeciwny wstąpieniu Ukrainy do NATO.