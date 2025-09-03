Spotkanie z Trumpem to najważniejszy punkt wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

O czym będą rozmawiać Nawrocki i Trump?

W Gabinecie Owalnym prezydenci Polski i USA mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Następnie zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.

Pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta RP

Dla Nawrockiego to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem – to odbyło się w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Trump udzielił mu wtedy nieformalnego poparcia.