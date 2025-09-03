Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę do Białego Domu, gdzie został powitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację, a Nawrocki – delegację polską amerykańskiemu przywódcy.
Spotkanie z Trumpem to najważniejszy punkt wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.
O czym będą rozmawiać Nawrocki i Trump?
W Gabinecie Owalnym prezydenci Polski i USA mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Następnie zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.
Pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta RP
Dla Nawrockiego to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem – to odbyło się w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Trump udzielił mu wtedy nieformalnego poparcia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama