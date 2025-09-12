Jest nowa przewodnicząca państwowej komisji ds. pedofilii

Za powołaniem Napierały na funkcję przewodniczącej było 233 posłów, 199 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Członkinią komisji Joanna Napierała jest od czerwca 2024 r. W ostatnim czasie była jej wiceprzewodniczącą, odpowiadała za nadzór nad Departamentem Postępowań Indywidualnych.

"Posiada poczucie misji"

Jej praca na rzecz komisji spotyka się z uznaniem zarówno członków i członkiń, jak i pracowników urzędu. Pani mecenas specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. Jako adwokatka reprezentowała zarówno ofiary, jak i oskarżonych, co daje jej szeroką perspektywę i głębokie zrozumienie mechanizmu wymiaru sprawiedliwości. Jej aktywność wykracza poza działalność zawodową - powiedziała o kandydatce wicemarszałek Monika Wielichowska. Posiada więc nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również empatię i poczucie misji, które są niezbędne, aby przewodzić tak wymagającej instytucji - dodała.

Napierała stanowisko szefowej komisji przejmie po Karolinie Bućko, która zrezygnowała pod koniec ubiegłego tygodnia.