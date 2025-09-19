Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek zaprezentował w piątek 58 priorytetów rządu, które zostały zgrupowane w czterech obszarach: bezpiecznej Polski i bezpiecznych Polaków, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, sprawnego państwa i wysokiej jakości usług publicznych oraz nowoczesnego cyfrowego państwa.

Kaczyński: Zajmowanie się deklaracjami Tuska jest jałowe

Jarosław Kaczyński pytany o te filary na piątkowej konferencji prasowej stwierdził, "że zajmowanie się tym, co w danym momencie deklaruje Donald Tusk. jest przedsięwzięciem troszkę jałowym". Bo tyle było w ciągu tych lat różnego rodzaju zapowiedzi, że sądzę, iż studia nad relacją między stoma konkretami a 58 celami i badanie tego, na ile to jest realne, to jest czas stracony. Bo wiadomo, że i tak nic z tego nie zrobią albo prawie nic – ocenił prezes PiS. A – jak dodał – "jeżeli zrobią, to też nie tak, jak zapowiadają".

Kaczyński: Obecny rząd nie jest rządem demokratycznym

Zdaniem szefa PiS, obecny rząd nie jest rządem demokratycznym. Także w tym sensie, że demokracja opiera się na pewnym założeniu, że ci, którzy prezentują swoje cele w kampaniach wyborczych mają wolę ich zrealizowania. Tutaj trudno wierzyć, że Donald Tusk wierzył, że w sto dni te sto celów zrealizuje – ocenił Kaczyński.

Kaczyński: Mechanizm rządów PO opiera się na manipulacji

Jego zdaniem, cały mechanizm rządzenia PO opiera się na manipulacji. A takie rządy są po prostu przeciwieństwem demokracji, bo to jest stałe oszukiwanie społeczeństwa – przekonywał Kaczyński.