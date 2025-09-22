Szef PiS dodał, że projekt nowej konstytucji musi także proponować "zabezpieczenia ekstraordynaryjne – takie, których nie ma w innych konstytucjach".

Kaczyński: Konstytucja w tej chwili praktycznie nie obowiązuje

Tam są pewne mechanizmy pozaprawne, bo każda konstytucja, każde prawo działa w sferze pewnej kultury, obyczajów czy prawa zwyczajowego – zaznaczył.

Jak mówił, do zmiany konstytucji wymagane jest dwie trzecie głosów parlamentu, co "nie jest łatwe do zdobycia, więc musimy szukać także innych możliwości". Nie po to, żeby konstytucję łamać, tylko przyjąć do wiadomości, że ta obecna w tej chwili praktycznie nie obowiązuje– ocenił.

Kaczyński: Kto jest gotów współpracować z PO, tego nie chcemy

Chcemy, żeby nas było więcej. Tylko nie chcemy, żeby wśród nas byli oszuści, którzy twierdzą, że są w naszym obozie, a tak naprawdę celują po prostu w miejsca w parlamencie i są gotowi współpracować także z Platformą Obywatelską. Kto jest gotów współpracować z Platformą Obywatelską, tego w obozie patriotycznym być nie może – podkreślił prezes PiS.

Kaczyński: Obecna konstytucja jest fatalna i tworzy konflikty

Kaczyński powiedział też, że obecna konstytucja była budowana w szczególnych okolicznościach. Najpierw (robiono – PAP) wszystko tylko, żeby Lech Wałęsa nie zdobył większej władzy, więc jak najwięcej zabrać prezydentowi i przekazać do rządu, ale później Aleksander Kwaśniewski zostaje prezydentem, wobec tego droga w drugą stronę – stwierdził. Skutkiem takich działań było – według niego – stworzenie konstytucji o "fatalnej konstrukcji, zaprzeczającej samej sobie, tworzącej konflikty".