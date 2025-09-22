W piątek w programie "Godzina Zero" na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego Mateusz Morawiecki – który był szefem rządu w latach 2017–2023 – został zapytany o to, jak długo rządziłby jeszcze PiS, gdyby nie Zbigniew Ziobro.

Morawiecki w Kanale Zero: Miałem żal do Ziobry, byliśmy w sporze

Morawiecki odparł, że "historia alternatywna jest (…) bardzo ciekawa, ponieważ nikt jej nigdy nie sprawdzi". Natomiast mogę powiedzieć: tak, byliśmy w głębokim sporze – zaznaczył. Jego zdaniem spór ten był niepotrzebny i z pewnością nie przyczynił się do poprawy notowań PiS-u. Jak by było, gdyby ktoś inny zawiadywał tym resortem? Nie wiem – dodał.

Tłumaczył, że "miał żal" do szefa MS o to, że reforma wymiaru sprawiedliwości "nie idzie aż tak, jak mogłaby iść". Przywołał działania podjęte przez ówczesnych wiceministrów zdrowia i cyfryzacji – Janusza Cieszyńskiego i Adama Andruszkiewicza. Dziesięć razy bardziej skomplikowane procesy: e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta, mObywatel. (…) Wszystko dowiezione – ocenił Morawiecki, dodając, że w działaniach ówczesnego MS nie widział "tak bardzo superpostępów".

Ziobro do Morawieckiego: Odcinasz się od polityki, którą forsowałeś

Do słów byłego premiera w niedzielę na platformie X odniósł się Zbigniew Ziobro. Zgodził się z wypowiedzią Morawieckiego dotyczącą sporu między nimi. W przeciwieństwie do Ciebie nigdy nie zgadzałem się na Zielony Ład, w tym zaostrzenie pakietu klimatycznego, kastrację reform sądownictwa, mechanizm warunkowości – czyli mechanizm szantażu wobec Polski. Nie zgadzałem się też na KPO z unijnymi podatkami i kamieniami u szyi naszej gospodarki" – wyliczał Ziobro, zwracając się do Morawieckiego. "Dziś nagle odcinasz się od polityki, którą sam jako premier forsowałeś, a winę za porażkę wyborczą znów próbujesz zrzucać na mnie i Suwerenną Polskę" – wskazał, dodając, że "w cywilizowanym świecie odpowiedzialność za porażkę bierze premier".

Ziobro napisał też, że skoro były szef rządu wciąż wraca do przyczyn utraty władzy i "zrzuca odpowiedzialność na innych", jest gotowy podjąć z Morawieckim "publiczną debatę o przeszłości i przyszłości".

Tusk: Jako obiektywny ekspert mogę was pogodzić

Do tej wymiany zdań obu polityków odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk. "Ziobro i Morawiecki pokłócili się o to, który z nich bardziej zaszkodził PiS-owi w wyborach. Jako obiektywny ekspert mogę was pogodzić: zajęliście ex aequo drugie miejsce. Zwycięzca jest jeden" – napisał szef rządu na platformie X.

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2023 roku, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Sejmie 194 mandaty, KO – 157, Trzecia Droga – 65, Nowa Lewica – 26, Konfederacja – 18. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. W listopadzie 2023 r., po wyborach parlamentarnych, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną.

W 2024 roku, podczas kongresu w Przysusze, doszło do połączenia założonej przez Zbigniewa Ziobrę Suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości.