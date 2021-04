"Gdyby potraktować to poważnie, jest to pomysł niebezpieczny. UE to organizacja, gdzie struktura władzy jest niezwykle niejasna, gdzie systemowo łamie się obowiązujące normy traktatowe i reguły. Gdyby w tę strukturę wsadzić jakieś oddziały militarne o niewiadomym przeznaczeniu, to pogłębiłoby tę chorobę Unii" – ocenił europoseł Ryszard Legutko.

To byłby realny, a nie werbalny wkład Europy w bezpieczeństwo Zachodu, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Służyłoby to polskim interesom, bo zagrożenie masową migracją jest wielkim, politycznym zagrożeniem dla istnienia UE – mówił Sikorski o Legionie Europejskim w Radiu ZET. Reklama Sikorski o liderach Zjednoczonej Prawicy: Wojna na szczury i przecieki Zobacz również Legion Europejski ma być częścią pomysłu PO na polską dyplomację. - To coś, co ja zaproponowałem już w Parlamencie Europejskim i pomysł ten znalazł aprobatę, w sensie większości, w raportach dot. obronności – dodał europoseł i były minister obrony.