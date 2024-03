Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry

Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości w latach 2016-2020 i polityk Suwerennej Polski, w rozmowie z Agnieszką Burzyńską stwierdził, że Zbigniew Ziobro jest bardzo schorowany. Jest w ciężkim stanie - przekazał polityk. Walczy o życie, ale ze względu na sytuacje, które mają miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, zdecydował się przyjechać do swojego domu i odpowiedzieć nawet na pytania dziennikarzy - mówił.

Przypomnijmy, Agenci ABW na polecenie Prokuratury Krajowej weszli do dwóch domów należących do byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry - w Jeruzalu i w Warszawie. Działania miały związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. To ze środków tego funduszu zakupiono szpiegowskie oprogramowanie Pegasus.

Przeszukania domów Zbigniewa Ziobry

Przeszukanie w jednym z domów ABW prowadziła pod nieobecność domowników. Czynności służb wywołały oburzenie polityków zrzeszonych w Klubie Parlamentarnym PiS.

Zdaniem Wójcika, "złamano przepisy procedury karnej, które mówią o tym, że takie przeszukanie bez wiedzy osoby, do której należy lokal, jest możliwe tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki". To nie był przypadek niecierpiący zwłoki. O Funduszu Sprawiedliwości mowa jest od wielu lat - argumentował Wójcik.

Można było to zrobić w sposób elegancki, zgodny z przepisami prawa - mówił polityk Suwerennej Polski. Zaznaczył, że wystarczyło zadzwonić do Zbigniewa Ziobry. Zapewne wskazałby osobę, która uczestniczyłaby przy tym przeszukaniu, wydał klucze. Nie trzeba było wyłamywać drzwi - dodał.