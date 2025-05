Przemysław Czarnek zabrał głos, ws. afery ze spotami na Facebooku, które promowały Rafała Trzaskowskiego i uderzały w Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. Największym skandalem w dziejach polskiej demokracji, w dziejach III Rzeczpospolitej Polskiej, największe przestępstwo przeciwko wyborom, przeciwko demokracji, to wszystko jest to, co się ujawniło wczoraj i przedwczoraj, a to, co się stało w NASK-u wczoraj, podczas naszej wizyty z Andrzejem Śliwką tylko potwierdziło ten potężny skandal – powiedział polityk w Radiu Wnet.

"Nielegalne finansowanie" kampanii Rafała Trzaskowskiego?

Wirtualna Polska napisała w czwartek, że za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego- oświadczył w związku z tym szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Zapowiedział wniosek do prokuratury w tej sprawie oraz powiadomienie PKW, a po wyborach - wniosek o komisję śledczą. Natomiast zdaniem Karol Nawrockiego ustalenia Wirtualnej Polski "pokazują, że trwa i trwał agresywny proces wspierania Rafała Trzaskowskiego w wyścigu prezydenckim".

Spoty promujące Trzaskowskiego

Od kont na Facebooku, które publikowały spoty promujące Trzaskowskiego odcięła się też Akcja Demokracja. "Od naszego dostawcy usług informatycznych, z którym współpracujemy od kilku lat, otrzymaliśmy prośbę o polecenie osób gotowych do udziału w spotach profrekwencyjnych i przekazaliśmy ją naszym wolontariuszkom i wolontariuszom. Decyzja o tym, czy i w jakiej formie dana osoba zdecyduje się na udzielenie wypowiedzi, pozostawała całkowicie w gestii tych osób" - oświadczyła fundacja.

W środę zareagowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Przyznała, że zaangażowane w kampanię konta reklamowe wydały na materiały polityczne w ciągu ostatnich siedmiu dni więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy.