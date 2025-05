Prof. Dudek zwrócił uwagę, że elektorat tzw. antysystemowy został podzielony pomiędzy Brauna i Mentzena. Gdyby Braun nie wystartował i jego wyborcy poparli Mentzena, ten miałby 21 proc., czyli tyle, ile dostał Paweł Kukiz w 2015 roku – ocenił.

Zdaniem profesora Antoniego Dudka, Karol Nawrocki ma większe szanse na to, by sięgnąć po nowych wyborców, którzy mogą go poprzeć w drugiej turze: Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że czerpać zdecydowanie więcej ma skąd Karol Nawrocki. Tak, zdecydowanie, tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że automatycznie np. wszyscy wyborcy Sławomira Mentzena pójdą zagłosować na Karola Nawrockiego - zaznaczył ekspert.

Wybory prezydenckie. Wyniki w pierwszej turze

Jego zdaniem różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce będzie bardzo niewielka. W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się też wyniki sondażu late poll z 90 proc. komisji wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Wynika z nich, że Rafał Trzaskowski uzyskał 31,2 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,7 proc.

Zgodnie z tym samym sondażem na trzecim miejscu w wyborach znalazł się Sławomir Mentzen z poparciem 14,5 proc. Kolejne miejsca, wg sondażu Ipsos, zajęli:

Grzegorz Braun – 6,3 proc.,

Szymon Hołownia – 4,9 proc.,

Adrian Zandberg – 4,8 proc.,

Magdalena Biejat – 4,1 proc.,

Joanna Senyszyn - 1,4 proc.,

Krzysztof Stanowski – 1,3 proc.,

Marek Jakubiak – 0,8 proc.,

Artur Bartoszewicz – 0,5 proc.,

Maciej Maciak – 0,4 proc.,

Marek Woch – 0,1 proc.

Zła wiadomość dla Trzaskowskiego

Prof. Dudek zwrócił też uwagę na frekwencję, która w tegorocznych wyborach wyniosła 66,8 proc. Jest wyższa niż w 2020 roku i tym bardziej niż w 2015, kiedy w ogóle była bardzo słabo w pierwszej turze było dużo, dużo mniej. Więc z tego punktu widzenia to oznacza, że nie uda się już zbyt wielu zmobilizować. Moim zdaniem i to jest dobra wiadomość dla Nawrockiego. Gorsza dla Trzaskowskiego - stwierdził prof. Dudek.