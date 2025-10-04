Portal "Times of Israel" jako pierwszy podał informację o zmianie strategicznej w działaniach izraelskiego wojska. Armia izraelska wstrzymała działania ofensywne w mieście Gaza. Wojsko nadal prowadzi operacje obronne w Strefie Gazy. IDF kontynuuje ataki powietrzne wymierzone w "źródła zagrożenia dla swoich sił".

Ostrzeżenie dla Palestyńczyków

Izraelskie wojsko kategorycznie odradza powrót mieszkańcom do północnej części Strefy Gazy. Rzecznik IDF, Awiczaj Adrai, ostrzegł Palestyńczyków, by nie wracali do miasta Gaza i nie zbliżali się do izraelskich oddziałów.

Adrai nazwał obszar na północ od potoku Wadi Gaza "niebezpieczną strefą walk", a powrót do miasta Gaza określił jako "bardzo niebezpieczny". Izraelscy żołnierze wciąż otaczają miasto Gaza.

Pomimo wstrzymania oficjalnej ofensywy, Palestyńska Obrona Cywilna zgłasza intensywne ataki. Rzecznik Mahmud Basal poinformował agencję AFP, że "noc była pełna przemocy", a izraelska armia przeprowadziła dziesiątki ataków na miasto Gaza i inne miejsca w Strefie.

Basal podkreślił, że ekipy ratunkowe nie są w stanie dotrzeć do wszystkich ofiar z powodu "czołgów i nieustannych bombardowań". Szpital al-Maamadani w Gazie przyjął ciała czterech osób i kilku rannych w sobotę rano.

Plan pokojowy Trumpa

W tle działań militarnych, USA i partnerzy próbują wypracować polityczne rozwiązanie konfliktu. Prezydent USA Donald Trump przedstawił plan zakończenia wojny, który zyskał częściową akceptację kluczowych stron. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaakceptował propozycję.

Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników. Inne kwestie wymagają jednak dalszych ustaleń.

Propozycja zakłada trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej oraz odbudowę terytorium palestyńskiego.

Wśród nierozwiązanych problemów pozostają: brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz nieprecyzyjna obietnica utworzenia państwa palestyńskiego.