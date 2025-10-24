"W związku z ich (Kanadyjczyków - PAP) rażącym zachowaniem, WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ SĄ NINIEJSZYM ZAMKNIĘTE" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Regan krytykował cła

Reklama zawierała wypowiedzi republikańskiego prezydenta z lat 80. XX wieku, w których Ronald Reagan krytykował cła. Polityk argumentował, że taryfy celne powodują utratę miejsc pracy i wojny handlowe.

Trump nie zgadza się z Reganem

Obecny prezydent USA jest gorącym zwolennikiem ceł - uważa, że chronią krajowe miejsca pracy i amerykański rynek. Od czasu inauguracji w styczniu br. doprowadził do wzrostu amerykańskich ceł do poziomów nie widzianych od lat 30. XX wieku, w tym na kanadyjską stal, aluminium i samochody. Waszyngton i Ottawa od tygodni prowadzą rozmowy na temat potencjalnej umowy dotyczącej sektorów stali i aluminium - przypomniał portal stacji CNN.

Zostaną podjęte kroki prawne

Fundacja Prezydencka Ronalda Reagana wydała w czwartek wieczorem oświadczenie, w którym poinformowała, że rozważa w związku z tą sprawą dostępne opcje prawne. "Reklama przeinacza treść przemówienia radiowego prezydenta (wygłoszonego przez Reagana w 1987 r.), a rząd Ontario nie ubiegał się o pozwolenie na wykorzystanie i edycję tych wypowiedzi" - oznajmiła fundacja w komunikacie, cytowanym przez agencję Reutera.

Zdecydowane stanowiska Kanady

Premier Kanady Mark Carney powiedział w czwartek dziennikarzom, że Kanada nie zezwoli na nieuczciwy dostęp Stanów Zjednoczonych do swojego rynku, jeśli rozmowy z Waszyngtonem na temat różnych umów handlowych zakończą się fiaskiem. Carney oświadczył, że zamierza podwoić wielkość kanadyjskiego eksportu do państw innych niż USA z powodu zagrożeń stwarzanych przez cła Trumpa - przypomniała CNN.

Uderzenie w kanadyjską gospodarkę

Ponad trzy czwarte kanadyjskiego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych, a wartość towarów i usług, które codziennie przekraczają granicę obu krajów, wynosi prawie 2,7 mld dolarów amerykańskich - przypomniała agencja AP. Cła Trumpa szczególnie dotknęły kanadyjski sektor motoryzacyjny, którego znaczna część jest zlokalizowana w Ontario. W tym miesiącu gigant motoryzacyjny Stellantis zapowiedział przeniesienie linii produkcyjnej z Ontario do amerykańskiego stanu Illinois.