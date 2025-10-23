Powołując się na nieoficjalne informacje, media podały we wtorek, że żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Miałaby tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego. „Informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP. Prosimy nie powielać nieprawdziwych informacji” - napisano w oświadczeniu.

Nazwisko na liście mailingowej

W programie "Tak jest" w TVN24 gościem Anny Jędrzejowskiej był doradca prezydenta Błażej Poboży. Dziennikarka poruszyła temat nowej posady byłej pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. TVN24 poinformował bowiem wcześniej, że ma ona zostać doradczynią prezesa NBP. telewizja powołuje się na wiarygodne źródła. Cieszę się, że pani o to pyta, bo to jest w ogóle jakiś niesamowity skandal. Informacja została zdementowana przez rzecznika... - zaczął Błażej Poboży. Była [nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy] na liście mailingowej. Pan dobrze wie, że to o czymś świadczy - odparła dziennikarka.

Skrajna dezinformacja

Następnie Poboży oskarżył stację o "przykład skrajnej dezinformacji". W sytuacji, gdy natychmiast po zamieszczeniu informacji przez TVN24 na portalu internetowym, rzecznik ją dementuje, obdzwania wszystkie redakcje, które powoływały się na TVN24, że jest to nieprawda, bo pani Agata Kornhasuer-Duda nie była i nie jest pracownikiem NBP, państwo nie zmieniają tej informacji, mimo że zgodnie z prawem prasowym zostaliście do tego wezwani. To jest niesamowity skandal - mówił doradca prezydenta Nawrockiego.

NBP długo milczał

Przed publikacją sięgamy do źródeł. Przed publikacją próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem NBP. Myśli pan, że udzielił nam jakiejś odpowiedzi? To, co mieliśmy, to dowody na to, że nazwisko byłej pierwszej damy znajduje się na liście mailingowej pracowników NBP - odpowiedziała Anna Jędrzejowska. Niech pani nie pogrąża autorów tego materiału - odpowiedział jej Błażej Poboży. Ja ich nie pogrążam, nie ma żadnych powodów, żeby kwestionował pan ich rzetelność - ripostowała dziennikarka. Dalej Poboży zarzucał, że jedynym dowodem w tej sprawie jest screen, a nie umowa o pracę.

Błażej Poboży mówi o Donaldzie Trumpie

Poboży utrzymywał, że była pierwsza dama, nie była zatrudniona w żadnej formie w NBP. A na liście mailingowej była jako kto? - pytała dziennikarka. Wie pani co, to ja mogę dziś wprowadzić, utworzę sobie, że Donald Trump jest pracownikiem TVN24 - odpowiedział polityk. Screen z listy mailingowej nie jest potwierdzeniem tego, że ktoś gdzieś pracuje - powiedział i dodał, że to "przykład klasycznej dezinformacji".

Unikanie kontaktu

Panie doradco prezydenta Karola Nawrockiego, proszę nie zarzucać nam dezinformacji. Doskonale pan wie, że to jest nieprawda, a pan rzecznik, byłabym bardzo zobowiązana, gdyby zechciał porozmawiać z naszą reporterką. Miał to zrobić i tego nie zrobił. Unika bezpośredniego kontaktu. Tyle w kwestii rzekomej dezinformacji - odparła Anna Jędrzejowska.

Agata Kornhauser-Duda, była pierwsza dama i nauczycielka

Przypomnijmy, że w latach 1998-2015 Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.