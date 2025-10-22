Obecnie żona prezydenta Polski nie dostaje żadnego wynagrodzenia. Marta Nawrocka, podobnie ja poprzednie pierwsze damy zrezygnowała z pracy. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że to dyskryminujący system, a żonie prezydenta, która również ma obowiązki, należy się wynagrodzenie.

"Pierwsza dama wykonuje jakąś formę urzędu"

Ile powinna zarabiać pierwsza dama? Zbigniew Bogucki powiedział w Radiu Zet, że "to powinny być w miarę godne zarobki, które będą akceptowane przez większość Polaków. Jego zdaniem powinny być powiązane w jakiś sposób ze średniej, którą zarabiają Polacy. W istocie pierwsza dama wykonuje jakąś formę urzędu. To nie jest tak, że jest wyjęta spoza administracji państwowej tylko w sposób naturalny jest związana z funkcją swojego małżonka – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

Pełnienie roli pierwszej damy w Polsce wiąże się z wieloma obowiązkami, jej status prawny pozostaje nieuregulowany. Tradycja nakazuje, by małżonka prezydenta rezygnowała z pracy zawodowej, ale nie jest to obowiązkowe. Decyzja o pozostaniu w pracy należy wyłącznie do małżonki prezydenta.

Rekompensata dla pierwszej damy

W 2021 r. wprowadzono przepisy, które zakładają przyznanie "rekompensat" pierwszym damom za czas prezydentury ich mężów. Wcześniej Agata Duda jako pierwsza dama nie miała opłacanych nawet składek emerytalnych. Jak wyliczył "Fakt", do końca 2024 r. dzięki dodatkowym składkom, na konto ZUS żony prezydenta powinno wpłynąć118 tys. zł.

Marta Nawrocka przez 17 lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej. Jej zarobki wynosiły około 5,5 tys. brutto miesięcznie.