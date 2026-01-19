Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" nie zostawia na polityce Trumpa suchej nitki. Komentator gazety podkreśla absurdalność obecnej sytuacji: lider NATO karze swoich sojuszników za to, że rozmieścili wojska na terytorium innego członka Sojuszu – Danii. Według "SZ", NATO przestało gwarantować Europie bezpieczeństwo. Jeśli USA szantażują przyjaciół, nikt nie może już na nich polegać. Gazeta pyta ironicznie, czy w przypadku ataku na Finlandię lub Litwę, Europa będzie musiała "przekupić" Trumpa złotem, by uzyskać wsparcie. Prezydent USA potwierdził, że liczy się z końcem NATO, jeśli będzie to cena za przejęcie Grenlandii.

Grenlandia jak biuro nieruchomości

Berliński "Tagesspiegel" porównuje działania Trumpa do agresywnego handlu nieruchomościami. Według publicysty, prezydent USA wyznaje zasadę, że "własność jest lepsza niż wynajem". Gazeta przypomina, że Trump wygrał już pierwszą próbę sił latem 2025 roku, narzucając Unii niesymetryczną umowę handlową.

Jak powinna odpowiedzieć Europa?

UE musi przygotować własne cła, nawet jeśli uderzy to w jej gospodarkę. Europa powinna budować relacje z przeciwnikami Trumpa w Kongresie, którzy obawiają się skutków rozbicia NATO. Unia musi jeszcze szybciej budować własną armię, by zmniejszyć zależność od Waszyngtonu.

"Porażka Europy". FAZ o brutalnej rzeczywistości

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) ocenia sytuację jako dotkliwą porażkę państw europejskich. Próba wzmocnienia bezpieczeństwa w Arktyce przez Niemcy i inne kraje skończyła się brutalnym uderzeniem ze strony USA. Według "FAZ" Europa nie ma środków, by obronić Grenlandię przed USA, Rosją czy Chinami. Gazeta sugeruje szukanie porozumienia z Trumpem, podobnie jak w kwestii wojny na Ukrainie. Choć Arktyka jest ważna, dla bezpieczeństwa Polski i reszty Europy kluczowa pozostaje flanka wschodnia.

Niemieccy dziennikarze są zgodni: Donald Trump nie myśli kategoriami sojuszu, lecz interesu narodowego opartego na sile. Sięgnięcie po "maczugę ceł" niszczy porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Europa musi przygotować się na czarny scenariusz, w którym Stany Zjednoczone przestają być strażnikiem europejskiego nieba.