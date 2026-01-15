Donald Trump skomentował słowa premiera Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

Donald Trump lekceważąco o premierze Grenlandii

"Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem" - powiedział amerykański prezydent. To odpowiedź na deklarację Nielsena, który po spotkaniu z szefową duńskiego rządu określił, że Grenlandczycy wolą pozostać częścią Danii, niż USA. "Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii" - podkreślił Nielsen. Dodał, że Grenlandia "wybiera NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej".

Trump grozi, na Grenlandię jadą europejscy żołnierze

Prezydent USA Donald Trump ponownie podkreślił w środę, że Grenlandia powinna trafić pod amerykańską kontrolę, aby nie stać się łupem Rosji albo Chin. Kilka państw europejskich poinformowało o wysłaniu swoich żołnierzy na wyspę, podczas gdy duńsko-grenlandzka delegacja prowadziła rozmowy w Waszyngtonie. W środę Trump napisał na platformie Truth Social, że jakakolwiek inna opcja niż Grenlandia "w rękach" Stanów Zjednoczonych jest "nie do przyjęcia". Powtórzył tym samym roszczenia USA do duńskiego terytorium autonomicznego. Tego dnia miała miejsce w Waszyngtonie wizyta szefów dyplomacji Danii Larsa Lokke Rasmussena i Grenlandii Vivian Motzfeldt i ich rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbyło się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".