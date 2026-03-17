Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

W weekend kuwejcka gazeta "Al-Dżarida" poinformowała, że 56-letni Modżtaba Chamenei, który według doniesień mediów został ranny w amerykańsko-izraelskim nalocie 28 lutego, został przewieziony do Moskwy na leczenie na osobiste zaproszenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Kreml w weekend odmówił komentarza w tej sprawie.

Chamenei ranny wyniku amerykańskiego nalotu

11 marca liczne media podały, że według izraelskiego wywiadu Chamenei został lekko ranny podczas izraelsko-amerykańskich ataków powietrznych. Informacje o odniesieniu przez Chameneiego obrażeń potwierdził wówczas syn prezydenta Iranu Jusef Pezeszkian. Z kolei irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zaprzeczył w sobotę doniesieniom, jakoby Chamenei został ranny. Zapewnił, że z Chameneim "nie ma problemu" .

Nikt od dawna nie widział publicznie Modżtaby Chameniego

Modżtaba Chamenei miał zostać ranny w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei, którego zastąpił 8 marca na stanowisku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Od ogłoszenia tej decyzji nie pojawił się publicznie, co podsyca spekulacje, że doznał obrażeń.