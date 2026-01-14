Wojska Danii oraz państw NATO zwiększają swoją obecność na Grenlandii – poinformowały w środę we wspólnym oświadczeniu duńskie ministerstwo obrony, a także grenlandzkie ministerstwo spraw zagranicznych.
Według oświadczenia realizuje się to "poprzez ćwiczenia w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO".
