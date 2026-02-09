Siergiej Ławrow w telewizji NTV powiedział, że Rosja "nie ma absolutnie żadnej potrzeby przeprowadzenia ataku na Europę".Jednak "w razie potrzeby jest gotowa odpowiedzieć militarnie na podjęte działania".

Nie mamy zamiaru atakować Europy. Gdyby jednak Europa zrealizowała swoje groźby i przygotowała się do wojny przeciwko nam i zaatakowała Federację Rosyjską, prezydent Władimir Putin powiedział, że nie będzie to z naszej strony specjalna operacja wojskowa, lecz pełnoskalowa odpowiedź militarna z użyciem wszelkich dostępnych środków - zgodnie z odpowiednimi dokumentami doktrynalnymi - powiedział Ławrow.

"Rosja jest gotowa już teraz"

To kolejna wypowiedź Ławrowa na ten temat. Szef rosyjskiego MSZ w grudniu ubiegłego roku powtórzył stanowisko Władimira Putina, że jeśli Europa zdecyduje się na atak, to "Rosja jest gotowa już teraz".

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa "nie ma żadnych agresywnych planów wobec członków NATO ani Unii Europejskiej". Jesteśmy gotowi potwierdzić odpowiednie gwarancje na piśmie, w dokumencie prawnym. Oczywiście na zasadzie zbiorowej, wzajemnej - mówił wtedy Siergiej Ławrow.

W podobnym tonie w grudniu wypowiadał się także Władimir Putin. Powiedział, że Moskwa nie chce wojny z mocarstwami europejskimi, ale "jeśli Europa chce wojny, to Rosja jest gotowa walczyć już teraz".

Rosja jest obecnie zbyt słaba, aby zaatakować

Europejscy przywódcy uważają jednak, że Rosja jest obecnie zbyt słaba, aby zaatakować NATO. Rosyjskie zdolności okazały się w wyniku agresji na Ukrainę znacznie słabsze, niż my sądziliśmy i niż Putin sądził, ale ich intencje okazały się jeszcze gorsze niż wielu na Zachodzie sądziło. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, Rosja nie ma zdolności ofensywnych - powiedział Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował, że rosyjska gospodarka weszła w głęboką recesję. "Łączny deficyt budżetowy rosyjskich regionów osiągnął rekordowy poziom 21 mld dolarów w 2025 roku – to ośmiokrotny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem" – napisał na platformie X.