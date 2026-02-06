Watykan opublikował kalendarz liturgicznych celebracji papieża Leona XIV w okresie Wielkanocy. Papież odbędzie wizyty duszpasterskie w pięciu rzymskich parafiach, weźmie udział w Wielkopostnych Rekolekcjach Duchownych w Watykanie wraz z Kurią Rzymską oraz odprawi obrzędy wielkanocne w Bazylice św. Piotra i św. Jana na Lateranie.

Wizyty duszpasterskie w pięciu rzymskich parafiach

Seria wizyt duszpasterskich w pięciu rzymskich parafiach, zaplanowana jest od niedzieli 15 lutego do niedzieli 15 marca. Wizyty Papieża odbywają się głównie na obrzeżach stolicy i zbiegają się z jego udziałem w rekolekcjach wielkopostnych oraz w obrzędach wielkanocnych.

Pierwsza z nich będzie miała miejsce w Ostia Lido. W Środę Popielcową, przypadającą na 18 lutego, papież Leon uda się na Awentyn i tam weźmie udział w procesji pokutnej z Kościoła św. Anzelma do Bazyliki św. Sabiny, która jest pierwszym kościołem stacyjnym w Rzymie. Od 22 do 27 lutego odbędą się z kolei rekolekcje wielkopostne dla Papieża i Kurii Rzymskiej, które będą miały miejsce w Pałacu Apostolskim.

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Triduum Paschalnego rozpoczną się w Wielki Czwartek, 2 kwietnia, mszą świętą rano w Bazylice Świętego Piotra oraz mszą świętą wieczorną w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, katedrze Biskupa Rzymu. Wtedy odbywa się wielkanocna Liturgia Wieczerzy Pańskiej.

W Wielki Piątek, 3 kwietnia, Papież będzie przewodniczył liturgicznej celebracji Męki Pańskiej, a następnie weźmie udział w tradycyjnej Drodze Krzyżowej w Koloseum. Następnie, w Wielką Sobotę, 4 kwietnia, Papież Leon XIII odprawi mszę świętą z wiernymi w Bazylice Świętego Piotra.

Obchody Wielkanocy zakończą się mszą świętą w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na Placu Świętego Piotra. Po niej nastąpi tradycyjne błogosławieństwo "Urbi et Orbi" udzielone z centralnej loggii Bazyliki Świętego Piotra.