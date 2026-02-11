Węgierski premier powiedział, że Kijów nie tylko wysuwa polityczne żądania wobec Budapesztu, ale aktywnie działa na rzecz zmiany rządu na Węgrzech i ustanowienia "proukraińskiego rządu".

Orban: Ukraińcy nie szczędzą pieniędzy na partię TISZA

Stawiają na partię TISZA, nie szczędzą pieniędzy ani energii, finansują ją; fakty są znane – powiedział Orban w odniesieniu do ukraińskich władz.Węgierski premier ocenił, że w przypadku wygrania przez TISZĘ wyborów i powołania przez nią rządu, Budapeszt wysłałby na Ukrainę broń, pieniądze, a nawet żołnierzy, a także poparłby członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, co, jak ocenił, miałoby poważne konsekwencje dla węgierskiej gospodarki.

Orban: Ukraińcy działają przeciw rządowi narodowemu Węgier

Dziś Ukraińcy działają przeciwko węgierskiemu rządowi narodowemu – podsumował.

TISZA: Nie wyślemy broni ani żołnierzy na Ukrainę

Odpowiadająca w opozycyjnej TISZY za politykę międzynarodową Anita Orban ujawniła wcześniej, że jej ugrupowanie popiera integralność i suwerenność Ukrainy, ale nie przyspieszone członkostwo w UE. Węgry pod naszymi rządami nie wyślą też broni ani żołnierzy na Ukrainę – powiedziała w styczniu.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem premiera Orbana.