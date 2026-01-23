Orban na platformie X odniósł się do wystąpienia Zełenskiego w Davos.

Orban: Zełenski skrytykował wszystkich przywódców

"To nic nowego, że w obliczu zbliżających się wyborów na Węgrzech Zełenski ponownie bierze na celownik węgierski rząd, a także mnie osobiście. Zaskakujące jest jednak to, że w swoim przemówieniu skrytykował również wszystkich innych europejskich przywódców. Twierdzi, że wsparcie dla Ukrainy jest niewystarczające, broń jest niewystarczająca, determinacja Europy jest niewystarczająca" – wyliczył Orban na X.

"Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź z Brukseli. Wczoraj wieczorem Ursula von der Leyen przedstawiła plan rozwoju Ukrainy. Brukselczycy zaakceptowali w nim wszystkie ukraińskie żądania. 800 miliardów dolarów dla Ukrainy, przyspieszenie akcesji do UE do 2027 roku i dalsze wsparcie aż do 2040 roku" – napisał Orban.

Orban: Zełenski przedstawia wszystko na opak, a Bruksela płaci

"Tak to wygląda. Prezydent Zełenski przedstawia wszystko na opak, a jednak Brukselczycy są gotowi zapłacić. My również do tego się odniesiemy. Powstaje petycja narodowa, poprzez którą wyślemy jasny sygnał do Brukseli: nie zapłacimy!" – zaakcentował premier Węgier.

Orban: Pan jest człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji

"Szanowny prezydencie Wołodymyrze Zełenski, wydaje mi się, że nie uda nam się dojść do porozumienia. Jestem wolnym człowiekiem, który służy narodowi węgierskiemu. Pan jest człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji, który już czwarty rok nie jest w stanie lub nie chce zakończyć wojny – pomimo tego, że prezydent USA udzielił wszelkiej możliwej pomocy, by to osiągnąć" – napisał na platformie X Orban.

Orban: Mimo obelg Zełenskiego nadal będziemy wspierać Ukrainę

"Dlatego, bez względu na to, jak bardzo mi Pan schlebia, nie możemy poprzeć Pańskiego wysiłku wojennego. Naród ukraiński, oczywiście – pomimo Pańskich starannie dobranych obelg – nadal może liczyć na to, że będziemy dostarczać mu energię elektryczną i paliwo, a także będziemy nadal wspierać uchodźców przybywających z Ukrainy" – dodał węgierski premier.

Na zakończenie wpisu stwierdził, że "samo życie rozstrzygnie resztę i każdy dostanie to, na co zasługuje".

Zełenski: Każdy taki "Viktor" zasługuje na policzek

Ukraina od prawie czterech lat odpiera rosyjską inwazję.

Podczas czwartkowego przemówienia w Davos prezydent Zełenski zauważył, że "siły, które próbują zniszczyć Europę, nie tracą ani jednego dnia, działają swobodnie, nawet w obrębie Europy".

Każdy Viktor, który żyje z europejskich pieniędzy, a jednocześnie próbuje sprzedać europejskie interesy, zasługuje na policzek. A jeśli czuje się komfortowo w Moskwie, nie oznacza to, że powinniśmy pozwolić europejskim stolicom udawać małe Moskwy. Powinniśmy pamiętać, co dzieli Rosję od nas wszystkich – zaznaczył ukraiński przywódca.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)

jbw/ ap/