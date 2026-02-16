Obrączkowe zaćmienie Słońca to moment, w którym Księżyc ustawia się dokładnie między Ziemią a Słońcem. Ponieważ nasz naturalny satelita znajduje się wtedy w dalszej części swojej orbity, jego tarcza wydaje się mniejsza niż tarcza Słońca.

W efekcie Księżyc nie zasłania gwiazdy w całości. Przykrywa jedynie jej środek, pozostawiając na krawędziach jasną, płonącą obręcz. Ten widowiskowy efekt trwa zazwyczaj bardzo krótko – od 2 do 3 minut.

Czy Polska zobaczy zaćmienie?

Niestety, 17 lutego Polska leży zbyt daleko na północ od ścieżki cienia. Pełną fazę zaćmienia zobaczą jedynie nieliczni podróżnicy na Antarktydzie oraz obserwatorzy na południowymOceanie Atlantyckim.

W naszym kraju oraz w większości Europy zjawisko będzie niedostrzegalne bezpośrednio. Eksperci określają widoczność w naszym regionie jako zerową.

Oglądaj zaćmienie w internecie

Mamy jednak dobrą wiadomość dla fanów kosmosu. Naukowe portale astronomiczne przeprowadzą transmisje na żywo. Dzięki nim zobaczysz "pierścień ognia" bez wychodzenia z domu. Oto kluczowe godziny zjawiska (według czasu polskiego):

10:56 – początek zaćmienia,

12:30 – 13:00 – warto włączyć transmisję, aby przygotować się na kulminację,

13:12 – maksymalna faza, czyli "pierścień ognia",

15:27 – koniec zjawiska.

Jeśli kiedykolwiek planujesz obserwować zaćmienie Słońca bezpośrednio, pamiętaj o bezpieczeństwie. Patrzenie na Słońce gołym okiem lub przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne grozi trwałą utratą wzroku. Zawsze używaj specjalnych okularów z atestowanym filtrem ISO 12312-2, filtrów słonecznych na obiektywy aparatów i teleskopów, metod projekcji obrazu (np. rzutowanie obrazu z teleskopu na białą kartkę).

Kiedy kolejne zaćmienie w Polsce?

Rok 2026 to wyjątkowy czas dla obserwatorów nieba. Jeśli jutrzejsze zjawisko Cię ominie, zapisz w kalendarzu datę 12 sierpnia 2026 roku. Wtedy w Polsce wystąpi częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zasłoni tarczę słoneczną w około 80-81 proc., co będzie doskonale widoczne zwłaszcza w zachodniej i północnejczęści kraju. Całkowite zaćmienie (100 proc. zasłonięcia) będzie można wtedy podziwiać w Hiszpanii i Islandii.

Na całkowite zaćmienie widoczne bezpośrednio z terenu Polski będziemy musieli poczekać aż do 7 października 2135 roku. Ostatnie takie zjawisko podziwialiśmy w 1954 roku w okolicach Suwałk.