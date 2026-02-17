"Siły ukraińskie były w stanie zredukować rosyjskie postępy w kilku sektorach, (...) odrzucając w niektórych rejonach siły rosyjskie na odległość około dziewięciu kilometrów” – napisano w analizie ISW, opublikowanej w poniedziałek. Think tank z Waszyngtonu powołał się na dane, które przedstawił ukraiński bloger zajmujący się tematyką wojskową, Kostiantyn Maszowec.

Ukraińska kontrofensywa

Od kilku dni, głównie w rosyjskich kanałach na Telegramie, pojawiają się informacje o ukraińskich działaniach kontrofensywnych na południowym odcinku frontu. Jak na razie nie potwierdzają ich oficjalne źródła ukraińskie.

Sytuację tę skomentował ukraiński ekspert ds. wojskowych Serhij Bratczuk, cytowany w miniony weekend przez Polskie Radio. Gdy Rosjanie tracą pozycje, krzyczą o wielkiej ukraińskiej kontrofensywie – powiedział Bratczuk, dodając, że na odcinku frontu w obwodzie zaporoskim istotnie dochodzi do ukraińskich kontrataków, ale o ograniczonej skali i zasięgu.

Ponad 200 starć w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby na linii frontu odnotowano 201 starć sił ukraińskich z wojskami rosyjskimi – poinformował we wtorek w codziennym komunikacie ukraiński Sztab Generalny, cytowany przez agencję Ukrinform.