Lionel Jospin pochodził z rodziny protestanckiej o socjalistycznych poglądach.

Trockista i człowiek Mitteranda

Podobnie jak wielu czołowych polityków francuskich, ukończył prestiżową "kuźnię kadr" – Krajową Szkołę Administracji (ENA). Przez kilka lat pracował w MSZ, a następnie był wykładowcą ekonomii, dopóki nie pochłonęła go całkowicie polityka. Jego mistrzem był prezydent Francois Mitterrand, dzięki któremu Jospin wszedł do kierownictwa Partii Socjalistycznej w 1973 roku. Na szerokie wody polityki wypłynął w 1981 r., kiedy zastąpił Mitterranda na czele PS. Stanowisko to piastował do 1988 r., a następnie w latach 1995-1997.

Na początku XXI wieku Jospin przyznał się do długoletnich powiązań z trockistami, czemu wcześniej zaprzeczał.

W latach 80. Jospin był deputowanym Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu Francji) i posłem Parlamentu Europejskiego. Następnie był ministrem edukacji.

Dwukrotnie kandydował w wyborach prezydenckich. W 1995 roku uzyskał w drugiej turze 47,36 proc. głosów, przegrywając z Jacquesem Chirakiem. Mimo przegranej wynik ten uczynił z niego przywódcę lewicowej opozycji, a następnie szefa rządu po wygranej lewicy w przedterminowych wyborach parlamentarnych w maju 1997 roku. Był premierem lewicowego rządu przez pięć lat w kohabitacji z centroprawicowym prezydentem.

35-godzinny tydzień pracy i związki partnerskie

Jako premier Jospin okazał się politykiem pragmatycznym. Jego rząd, narzucając pracodawcom wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy, przeprowadził zarazem znacznie więcej operacji prywatyzacyjnych niż prawica. Za jego rządów Francja weszła do strefy euro i przyjęła przepisy o związkach partnerskich (PACS).

W 2002 roku Jospin ponownie stanął do wyborów prezydenckich, ponownie przeciwko Chiracowi. Jednak w pierwszej turze wyprzedził go nie tylko urzędujący szef państwa, lecz także Jean-Marie Le Pen, eliminując lewicę z drugiej tury. Po tym niepowodzeniu Jospin ogłosił wycofanie się z bieżącej polityki. Później, w latach 2014-2019 zasiadał w Radzie Konstytucyjnej.

Politycy lewicy francuskiej w komentarzach w poniedziałek oddali hołd Jospinowi. Szef skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon podkreślił, że dokonaniem Jospina był 35-godzinny tydzień pracy. Przywódca PS Olivier Faure ocenił, że Jospin "doprowadził do władzy pluralistyczną lewicę" i przyczynił się do ukształtowania nowej, obecnej generacji lewicowych polityków.

Życie jak zwierciadło V Republiki

Prawicowy dziennik "Le Figaro" ocenił, że życie Jospina odzwierciedlało w pewnej części dzieje V Republiki. Zarazem, jego klęska w wyborach w 2002 roku zwiastowała dzisiejszą epokę, gdy Zjednoczenie Narodowe (obecna nazwa Frontu Narodowego) stało się główną siłą polityczną kraju.