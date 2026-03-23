W parlamencie Nadrenii-Palatynatu w Moguncji prócz CDU i SPD znajdą się także Zieloni (7,9 proc.). Na mandaty nie może liczyć natomiast Lewica (4,4 proc.) oraz liberalne FDP (2,1 proc.), które nie przekroczyły progu.

To oficjalne wyniki po przeliczeniu 99,6 proc. głosów.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz rządów

Po wyborach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w Nadrenii-Palatynacie jest koalicja CDU-SPD. Zdecydowanym faworytem na stanowisko premiera kraju związkowego jest Gordon Schnieder z CDU.Wynik CDU na wieczorze wyborczym w Moguncji został przyjęty entuzjastycznie. Gratulacje chadekom z Narenii-Palatynatu złożył już lider partii oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. "Po ponad 35 latach CDU ponownie jest najsilniejszą siłą w Nadrenii-Palatynacie. Gratulacje z okazji tego wspaniałego rezultatu" – napisał na portalu X.

Najgorszy wynik socjaldemokratów w historii

Odmienne nastroje panują wśród socjaldemokratów, którzy po 35 latach będą zmuszeni pożegnać się z urzędem premiera w Nadrenii-Palatynacie. 25,9 proc. głosów dla SPD to najgorszy wynik tej partii w tym landzie w historii. Poprzedni najniższy rezultat miał miejsce w 1955 roku, gdy ugrupowanie to uzyskało 31,7 proc. głosów. Po niezadowalającym wyniku socjaldemokratów w wyborach w Badenii-Wirtembergii na początku marca (5,5 proc.) to już drugi poważny cios dla SPD w tym roku.

Główny kandydat SPD i obecny landowy premier Alexander Schweitzer w niedzielny wieczór dziękował za "walkę jak lwy" w kampanii i podkreślał, że socjaldemokraci w Nadrenii-Palatynacie i tak są dwukrotnie bardziej popularni niż w skali kraju, gdzie ich poparcie oscyluje wokół 13-15 proc. Wicekanclerz Niemiec i lider SPD w RFN Lars Klingbeil w reakcji na wynik z Nadrenii-Palatynatu zapowiedział debatę na temat reform w ugrupowaniu.

Najlepszy wynik skrajnej prawicy w historii

W porównaniu z poprzednimi wyborami w Nadrenii-Palatynacie w 2021 roku największe zyski uzyskała AfD. Cztery lata temu partia ta otrzymała tu 8,3 proc. głosów, teraz 19,5 proc. Wynik ten jest najlepszym w historii tej partii w kraju związkowym na zachodzie Niemiec.

AfD nie ma jednak szans na wejście do koalicji rządzącej w Nadrenii-Palatynacie. Współpracę przed wyborami wykluczyły pozostałe ugrupowania.

W liczącej nieco ponad 4 mln mieszkańców Nadrenii-Palatynacie kampania dotyczyła głównie problemów gospodarczych oraz edukacji. Były to drugie z pięciu zaplanowanych na 2026 rok w Niemczech wyborów na poziomie kraju związkowego. Kolejne odbędą się we wrześniu w Saksonii-Anhalt, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.