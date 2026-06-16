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Ten kraj oficjalnie uhonorował Polaków. Jedyny taki przypadek na świecie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
37 minut temu
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flaga polski, żałoba narodowa
Bezprecedensowe wyróżnienie dla Polaków. Na świecie istnieje tylko jeden taki kraj/ShutterStock
Podczas gdy dla nas 8 czerwca to zwykły dzień, dla tysięcy Polaków w Argentynie to data szczególna. Jako jedyny kraj na świecie, Argentyna ustanowiła tego dnia oficjalne święto państwowe, honorując w ten sposób wielopokoleniowy wkład polskich emigrantów w rozwój swojej nowej ojczyzny.

Wyjątkowe święto polaków w Argentynie

Podczas gdy dla większości z nas 8 czerwca to zwykły dzień, tysiące kilometrów dalej - w Argentynie - jest to data o ogromnym znaczeniu dla polskiej społeczności. To właśnie ten kraj jako jedyny na świecie ustanowił oficjalne święto państwowe, które honoruje polskich osadników oraz ich zasługi dla rozwoju tamtejszego społeczeństwa.

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Dzień Polskiego Osadnika, znany również jako Dzień Polaka, nie został wybrany przypadkowo. Upamiętnia on 8 czerwca 1897 roku, kiedy to do Buenos Aires przybyli pierwsi polscy emigranci. Wyruszyli oni w daleką podróż w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, uciekając przed trudną sytuacją gospodarczą i polityczną na polskich ziemiach.

Docenienie polskiego wkładu

W 1995 roku argentyński parlament podjął decyzję o oficjalnym ustanowieniu tego święta. Był to wyraz wdzięczności i hołd dla pokoleń Polaków, którzy na przestrzeni lat budowali swoją nową ojczyznę. Wielu z nich osiedliło się w prowincji Misiones, rozwijając tam rolnictwo, rzemiosło oraz handel. Z czasem polscy przybysze stali się istotną częścią lokalnej gospodarki oraz życia społecznego.

Obecnie szacuje się, że w Argentynie mieszka nawet do 450 tysięcy osób posiadających polskie korzenie. Jest to jedna z najliczniejszych grup polonijnych w tej części świata. Potomkowie emigrantów aktywnie działają w niemal każdej dziedzinie - od nauki i biznesu po sport i kulturę.

Dzięki prężnie działającym organizacjom, szkołom językowym oraz zespołom folklorystycznym, pamięć o polskim pochodzeniu jest wciąż żywa. Argentyńczycy z polskimi korzeniami regularnie pielęgnują tradycje przodków, organizując festiwale promujące polską kuchnię, kulturę i historię, co pozwala na podtrzymywanie silnej więzi z krajem nad Wisłą.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolacyświętoArgentyna
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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