Wyjątkowe święto polaków w Argentynie

Podczas gdy dla większości z nas 8 czerwca to zwykły dzień, tysiące kilometrów dalej - w Argentynie - jest to data o ogromnym znaczeniu dla polskiej społeczności. To właśnie ten kraj jako jedyny na świecie ustanowił oficjalne święto państwowe, które honoruje polskich osadników oraz ich zasługi dla rozwoju tamtejszego społeczeństwa.

Dzień Polskiego Osadnika, znany również jako Dzień Polaka, nie został wybrany przypadkowo. Upamiętnia on 8 czerwca 1897 roku, kiedy to do Buenos Aires przybyli pierwsi polscy emigranci. Wyruszyli oni w daleką podróż w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, uciekając przed trudną sytuacją gospodarczą i polityczną na polskich ziemiach.

Docenienie polskiego wkładu

W 1995 roku argentyński parlament podjął decyzję o oficjalnym ustanowieniu tego święta. Był to wyraz wdzięczności i hołd dla pokoleń Polaków, którzy na przestrzeni lat budowali swoją nową ojczyznę. Wielu z nich osiedliło się w prowincji Misiones, rozwijając tam rolnictwo, rzemiosło oraz handel. Z czasem polscy przybysze stali się istotną częścią lokalnej gospodarki oraz życia społecznego.

Obecnie szacuje się, że w Argentynie mieszka nawet do 450 tysięcy osób posiadających polskie korzenie. Jest to jedna z najliczniejszych grup polonijnych w tej części świata. Potomkowie emigrantów aktywnie działają w niemal każdej dziedzinie - od nauki i biznesu po sport i kulturę.

Dzięki prężnie działającym organizacjom, szkołom językowym oraz zespołom folklorystycznym, pamięć o polskim pochodzeniu jest wciąż żywa. Argentyńczycy z polskimi korzeniami regularnie pielęgnują tradycje przodków, organizując festiwale promujące polską kuchnię, kulturę i historię, co pozwala na podtrzymywanie silnej więzi z krajem nad Wisłą.

Źródło: Polskiobserwator