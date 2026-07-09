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Potężny atak na Iran. Amerykańskie wojsko opublikowało nagranie

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
57 minut temu
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USA, atak
Potężny atak na Iran. Amerykańskie wojsko opublikowało nagranie/X.com
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że siły amerykańskie przeprowadziły bardzo mocne uderzenia na cele w Iranie. W drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze dodał, że do amerykańskich władz "dzwonili Irańczycy, którzy bardzo chcą zawrzeć umowę". Siły Centralnego Dowództwa USA opublikowały wideo z ataku

Bardzo mocno ich uderzyliśmy. Powiedziałem, że za każdym razem, gdy oni nas zaatakują, my uderzymy ich dwadzieścia razy mocniej. I zrobiliśmy to ostatniej nocy - oświadczył Trump w rozmowie z mediami na pokładzie Air Force One.

Dziś też coś zrobiliśmy, ale była to przede wszystkim odpowiedź na to, co wydarzyło się zeszłej nocy. W rzeczywistości zaatakowali trzy łodzie, a nie dwie. Kiedy oni uderzają, my odpowiadamy znacznie mocniej - dodał prezydent USA.

Trump: Już wygraliśmy militarnie

Mamy wiele sposobów, żeby wygrać, ale już wygraliśmy militarnie. Im bardzo niewiele zostało i bardzo chcą zawrzeć umowę. Dzwonili niedawno, bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Tylko nie wiem, czy zasługują na to (…). Nie wiem, czy będą jej przestrzegać - podkreślił Trump.

Noc ze środy na czwartek była drugą z rzędu, kiedy wojska USA prowadziły ataki na cele w Iranie, głównie obiekty wojskowe w rejonie cieśniny Ormuz - powiedział portalowi Axios przedstawiciel władz USA. Były to m.in. wojskowe radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych oraz systemy obrony powietrznej.

USA zaatakowały ponad 80 celów

Anonimowy urzędnik przekazał Axiosowi, że skala przeprowadzonych w środę uderzeń jest większa od tych z poprzedniej nocy, gdy - według armii USA - zaatakowano ponad 80 celów. Amerykańskie wojsko przekazało, że nowe serie ataków są odpowiedzią na irański atak wymierzony w trzy statki handlowe, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormuz.

W środę w Ankarze Trump wyraził opinię, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Na konferencji prasowej kończącej szczyt NATO dodał, że „nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo”. Zaznaczył też, że "wymiana ciosów szybko się skończy".

Przedstawiciel amerykańskich władz powiedział w środę stacji CNN, że zawieszenie broni z Iranem "przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać". Formalnie cały czas obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni, które Iran i USA zawarły w połowie czerwca przy mediacji Pakistanu. Miało ono zapewnić 60-dniowe okno na negocjacje w sprawie trwałej umowy.

Kolejna runda ataków na Iran

Siły Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) zakończyły kolejną rundę ataków na Iran 8 lipca, aby jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i niewinnych cywilów w Cieśninie Ormuz - informuje dowództwo na platformie X.

Siły amerykańskie zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych, w tym systemy obrony powietrznej, systemy nadzoru wybrzeża, składy rakiet i dronów, potencjał morski oraz wojskową infrastrukturę logistyczną wzdłuż irańskiego wybrzeża. Ostatnie ataki nastąpiły po udanych atakach ofensywnych w Iranie poprzedniej nocy.

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Źródło PAP
Tematy: IranUSAwojnaatak
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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