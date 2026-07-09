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Sąsiad Polski odmawia pomocy dla Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
22 minut temu
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Andrej Babisz
Andrej Babisz. Kraj UE odmawia pomocy dla Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału"/PAP/EPA
Czechy nie wezmą udziału w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 140 mld euro, na który państwa NATO zgodziły się na szczycie w Ankarze – poinformował po jego zakończeniu premier Czech Andrej Babisz.

W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że państwa NATO przekażą Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 mld euro, która zostanie przeznaczona na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia, oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku.

Deklaracja NATO na szczycie w Ankarze

Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej w środę deklaracji ze szczytu w Ankarze :niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego:. Zadeklarowali też, że europejscy członkowie Sojuszu i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

"My, szefowie państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego, zebraliśmy się w Ankarze, by ponownie potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz naszej zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz na rzecz więzi transatlantyckiej. Atak na jednego z nas jest atakiem na wszystkich" - napisano w pierwszym z sześciu punktów deklaracji.

Zwiększyli wydatki na obronność

Podkreślono, że sojusznicy realizują ustalenia przyjęte przed rokiem w Hadze, co ma na celu przeciwdziałanie "długoterminowemu zagrożeniu, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej, oraz uporczywemu zagrożeniu terroryzmem”, i w ramach tych działań europejscy sojusznicy i Kanada zwiększyli w zeszłym roku wydatki na obronność o 139 mld dolarów.

W dokumencie napisano o uzgodnionych podczas szczytu nowych zamówieniach obronnych na kwotę ponad 50 mld dolarów i zobowiązano się do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji. Przywódcy zapewnili, że będą działać na rzecz eliminacji barier handlowych pomiędzy sojusznikami w dziedzinie obronności oraz wykorzystania partnerstw NATO w celu maksymalizacji potencjału przemysłu obronnego i współpracy.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaCzechypomoc
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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