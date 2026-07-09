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Myśliwiec NATO w płomieniach. Groźny incydent na lotnisku w Grecji

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:43
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Deposit Photos 2025-01-15
Awaryjne lądowanie myśliwca F-16 na Zakynthos/East News
Groźny wypadek F-16 na Zakynthos. Podczas awaryjnego lądowania wywołanego pożarem na pokładzie, wojskowy odrzutowiec zablokował jedyny pas startowy. Loty zostały odwołane, a służby ratunkowe walczyły z ogniem na pasie.

Awaryjne lądowanie myśliwca F-16 na Zakynthos

W czwartkowe popołudnie doszło do groźnego incydentu z udziałem wojskowego odrzutowca F-16, należącego do 116. Skrzydła Myśliwskiego z bazy w Araxos. Podczas rutynowego lotu szkoleniowego nad Morzem Jońskim w maszynie rozległ się alarm pożarowy, co zmusiło pilota do natychmiastowego przerwania misji i awaryjnego lądowania w najbliższym porcie lotniczym - cywilnym lotnisku na wyspie Zakynthos.

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Przebieg zdarzeń i skutki dla portu lotniczego

Podczas samego lądowania doszło do zapłonu maszyny. Dzięki szybkiej reakcji pilota udało się bezpiecznie opuścić samolot jeszcze przed eskalacją zagrożenia; wojskowy nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejsce niezwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej oraz służby ratunkowe, które opanowały ogień i zabezpieczyły teren.

Incydent spowodował poważne utrudnienia w funkcjonowaniu lotniska. Ponieważ uszkodzony myśliwiec zablokował jedyny dostępny pas startowy, władze portu zostały zmuszone do całkowitego wstrzymania ruchu powietrznego oraz odwołania zaplanowanych lotów komercyjnych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NATOgrecjaF-16zakynthos
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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