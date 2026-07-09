Awaryjne lądowanie myśliwca F-16 na Zakynthos

W czwartkowe popołudnie doszło do groźnego incydentu z udziałem wojskowego odrzutowca F-16, należącego do 116. Skrzydła Myśliwskiego z bazy w Araxos. Podczas rutynowego lotu szkoleniowego nad Morzem Jońskim w maszynie rozległ się alarm pożarowy, co zmusiło pilota do natychmiastowego przerwania misji i awaryjnego lądowania w najbliższym porcie lotniczym - cywilnym lotnisku na wyspie Zakynthos.

Przebieg zdarzeń i skutki dla portu lotniczego

Podczas samego lądowania doszło do zapłonu maszyny. Dzięki szybkiej reakcji pilota udało się bezpiecznie opuścić samolot jeszcze przed eskalacją zagrożenia; wojskowy nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejsce niezwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej oraz służby ratunkowe, które opanowały ogień i zabezpieczyły teren.

Incydent spowodował poważne utrudnienia w funkcjonowaniu lotniska. Ponieważ uszkodzony myśliwiec zablokował jedyny dostępny pas startowy, władze portu zostały zmuszone do całkowitego wstrzymania ruchu powietrznego oraz odwołania zaplanowanych lotów komercyjnych.