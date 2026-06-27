Korea poderwała myśliwce. Rosyjskie i chińskie samoloty wtargnęły do strefy identyfikacji

Zidentyfikowano bombowce i myśliwce

Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało w krótkim komunikacie, że maszyny "sekwencyjnie wlatywały i opuszczały KADIZ nad Morzem Wschodnim (Japońskim) i Morzem Południowym" w godzinach porannych czasu lokalnego. W trakcie tego zdarzenia nie doszło do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej kraju - oświadczyło JCS.

Siły zbrojne zaznaczyły, że samoloty były monitorowane jeszcze przed przekroczeniem granicy KADIZ. Zidentyfikowano wśród nich bombowce oraz myśliwce. Według władz w Seulu formacja brała udział w trwających połączonych chińsko-rosyjskich ćwiczeniach lotniczych.

Rosja nie uznaje KADIZ

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że do tego typu zdarzeń z udziałem rosyjskich lub chińskich sił powietrznych dochodzi co najmniej raz w roku od 2019 r. Sobotnie wtargnięcie to pierwsze tego typu zdarzenie od grudnia 2025 r. Wówczas dziewięć rosyjskich i chińskich maszyn wojskowych również uczestniczyło w manewrach i wleciało w strefę identyfikacyjną nad tymi samymi akwenami.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) to obszar wyznaczony w celu wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do przestrzeni powietrznej danego państwa. Według przyjętego międzynarodowego zwyczaju, piloci powinni z wyprzedzeniem zgłaszać plan lotu w strefie. ADIZ nie jest jednak tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną, której naruszenie stanowiłoby akt agresji. Moskwa nie uznaje KADIZ, a Pekin twierdzi, że strefa ta nie jest terytorialną przestrzenią powietrzną i wszystkie kraje powinny mieć możliwość swobodnego poruszania się w niej.