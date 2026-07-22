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Nalot prokuratury na biuro Fideszu. Orban nie posiada się z oburzenia

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:05
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Viktor Orban przyjedzie do Polski. Spotka się z Jarosławem Kaczyńskim
Viktor Orban przyjedzie do Polski. Spotka się z Jarosławem Kaczyńskim/Shutterstock
Były premier Węgier Viktor Orban i jego partia mają duże problemy. Polityk oświadczył w środę, że podczas wtorkowego nalotu prokuratorzy skonfiskowali serwery jego partii, Fideszu - przekazał portal Index.

W swoim wtorkowym oświadczeniu Fidesz poinformował, że prokuratura przeprowadziła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery ugrupowania. Orban określił w środę te działania jako "przekroczenie demokratycznych norm".

Orban krytykuje parlament

Były premier skomentował też przyjętą przez parlament i podpisaną przez byłego prezydenta Tamasa Sulyoka poprawkę do konstytucji, która m.in. doprowadziła do usunięcia z urzędu mianowaną przez Fidesz głowę państwa, wprowadziła limit kadencji posłów do trzech oraz górny limit wieku dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego na poziomie 70 lat.

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Orban o "politycznej autokracji" na Węgrzech

Zdaniem Orbana przyjęcie nowelizacji stworzyło na Węgrzech sytuację, w której w kraju nie panują już "demokracja ani rządy prawa". Polityk stwierdził, że zmiany wykluczyły z życia publicznego połowę przedstawicieli partii opozycyjnych, a usunięcie Sulyoka i Petera Polta (związanego z Fideszem 70-letniego prezesa Trybunału Konstytucyjnego) nastąpiło w drodze zmian prawnych wymierzonych w konkretne osoby. Orban uznał, że w kraju zapanowała „polityczna autokracja”. Przewodniczący opozycyjnego Fideszu ocenił, że następcy usuniętych urzędników obejmą stanowiska w sposób nielegalny. Od poniedziałku obowiązki tymczasowej prezydent Węgier sprawuje marszałkini parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni. Posłowie rządzącej Tiszy mają w parlamencie większość konstytucyjną 141 ze 199 głosów.

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Źródło PAP
Tematy: węgryViktor OrbanFidesz
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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