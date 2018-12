Na wyemitowany w czwartek materiał zwróciło uwagę w piątek wieczorem Radio Swoboda. Telewizyjny reportaż opowiadał o badaniach nad pracą mózgu prowadzonych przez jeden z ośrodków wchodzących w skład fundacji Innopraktika. Mowa była o technologii, która "jest w stanie zaprogramować podświadomość".

Niespełna 20-sekundowa wypowiedź Katieriny Tichonowej pojawiła się w środku materiału; szefową fundacji Innopraktika przedstawiono również jako wicedyrektorkę Instytutu Badań Matematycznych Układów Złożonych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.

W 2015 r. wywiad z szefową Innopraktiki opublikowała agencja Interfax, jednak jest to pierwszy przypadek, gdy pojawiła się ona w telewizji państwowej.

O tym, że nazwiska Tichonowa używa młodsza córka prezydenta Rosji, pisała w 2015 roku agencja Reutera. Reuters określił wtedy Tichonową jako małżonkę miliardera Kiriłła Szamałowa. Potem media pisały o rozstaniu tej pary.

Według doniesień medialnych, Tichonowa kieruje fundacją Innopraktika i jest wiceprzewodniczącą Światowej Federacji Rock-and-Rolla Akrobatycznego. Podawano także, że urodziła się w 1986 roku w NRD. Biogram opublikowany na stronie rosyjskiego prezydenta podaje lata 1985-1990 jako okres jego pracy w NRD.

Latem 2018 roku rosyjska telewizja państwowa wyemitowała materiał z wypowiedzią Marii Woroncowej, endokrynologa dziecięcego i pracownika ośrodka naukowego przy ministerstwie zdrowia Rosji. W 2016 roku rosyjski magazyn "The New Times" pisał, że Woroncowa to prawdopodobnie starsza córka prezydenta Rosji, która po mężu - obywatelu Holandii - używała także nazwiska Faassen.

Oficjalnie informacji tych nie potwierdzono. W grudniu 2017 roku na konferencji prasowej Putin był pytany o to, czy Katierina Tichonowa jest jego córką. Odparł wówczas, że nie omawia spraw związanych z jego rodziną i dodał, że członkowie jego rodziny nie zajmują się biznesem ani polityką.