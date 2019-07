43-letni Niewierowicz przed objęciem teki ministra energetyki w 2012 roku był prezesem zarządu polsko-litewskiej spółki LitPol Link realizującej projekt budowy mostu energetycznego między Polską a Litwą. Przedtem przez dwa lata zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Litwy. Pracował też w ambasadzie Litwy w Waszyngtonie, a także w Citibanku Polska.

W 2014 roku Niewierowicz założył prywatną firmę doradczą. Od 2015 roku jest prezesem Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Zaproponowanie Niewierowiczowi dołączenia do grupy doradców przyszłego prezydenta nie było wielkim zaskoczeniem, gdyż jeszcze podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Nauseda wypowiadał się o nim jako o najlepszym ministrze energetyki Litwy.

Kancelarią prezydenta Nausedy pokieruje szefowa jego sztabu wyborczego Alge Budryte. Stanowisko szefa gabinetu prezydenta obejmie Ieva Ruczinskaite z ministerstwa rolnictwa, która również była zaangażowana w kampanię wyborczą.

Za politykę zagraniczną będzie odpowiedzialna litewska dyplomatka Asta Skaisgiryte-Liauszkiene, była wiceminister spraw zagranicznych, ambasador Litwy w Izraelu i Wielkiej Brytanii.

Grupą do spraw polityki wewnętrznej pokieruje były wicemer Kowna Povilas Macziulis, grupą do spraw prawa – dotychczasowa wiceprzewodnicząca Rady ds. Konkurencji Jurate Szoviene, a grupą do spraw polityki gospodarczej i społecznej – dotychczasowy dyrektor departamentu stabilności finansowej Banku Litewskiego Simonas Krepszte.

Szefem działu komunikacji zostanie dotychczasowy rzecznik Nausedy - Aistis Zabarauskas.

Nie wiadomo jeszcze, kto pokieruje grupami do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz oświaty, nauki i kultury. Nazwiska zostaną ogłoszone za kilka tygodni.

Inauguracja nowego prezydenta odbędzie się w piątek.